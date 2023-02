Furto tentato in via Trento, a Biella. Stando al racconto di una donna, due giovani vestiti di scuro avrebbero tentato di portarle via il portafogli, toccandole la borsa che portava con sé. La biellese avrebbe reagito tirandosela a sé così da mettere in fuga i due ragazzi.

Una volta allertati, i Carabinieri hanno effettuato diversi passaggi nella zona ma non avrebbero trovato nessuno corrispondente alla descrizione della malcapitata.