La 4° edizione del Premio +bellezza in Valle in tutta la provincia di Biella

Dopo il successo della scorsa edizione, riaprono le iscrizioni in vista della nuova edizione del Premio più bellezza in valle, iniziativa giunta alla quarta edizione, promossa dal Rotary Club di Valle Mosso in collaborazione con Fondazione BIellezza, che ha il fine di mettere in luce e valorizzare le bellezze del nostro territorio sulla base dell’assunto che il miglioramento estetico del contesto paesaggistico di un Territorio contribuisca alla qualità della vita di chi lo abita e di chi lo frequenta. La struttura del premio prevede due sezioni, “Edilizia” e “Ambiente” e verranno presi in considerazione gli interventi che hanno come finalità il miglioramento della bellezza del contesto paesaggistico. Le candidature degli interventi dovranno pervenire entro il 31 maggio sul sito del premio www.premiopiubellezzainvalle.it e dovranno riguardare gli interventi terminati negli ultimi 5 anni.

La Giuria, presieduta da Corrado Panelli, dottore forestale, e composta da Elena Accati, agronomo e scrittrice, Luisa Bocchietto, architetto e designer, Alessandro Ciccioni, imprenditore, Andreas Kipar, architetto paesaggista, Cristina Natoli, architetto e funzionario Soprintendenza BelleArti e Paesaggio, Michelangelo Pistoletto, artista, scultore e pittore, Andrea Rolando, ingegnere e docente universitario e Giovanni Vachino, architetto, selezionerà i 10 progetti finalisti tra i quali verranno in seguito scelti i vincitori, uno per ogni sezione, che verranno premiati durante la cerimonia che si terrà il 7 ottobre.

Come avvenuto nelle precedenti edizioni la Giuria attribuirà il Premio Reda perla bellezza a soggetti ,persone o Enti, che si siano distinti per la particolare qualità delle iniziative volte al miglioramento della bellezza nel Territorio.

La novità di quest’anno sarà l’inserimento di nuovo riconoscimento, il Premio Sellalab, che verrà conferito al progetto candidato che meglio coniuga il miglioramento estetico alla crescita economica e sociale del Territorio, declinando l’obiettivo di valorizzare il contesto paesaggistico con lo sviluppo di un modello di business sostenibile ed innovativo.

Per informazioni legate alle modalità di partecipazione, si rimanda al Bando pubblicato sul sito www.premiopiubellezzainvalle.it. Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi a info@premiopiubellezzainvalle.it.

I vincitori delle edizioni precedenti

La terza edizione ha infine premiato per la sezione “Ambiente” il campeggio ludico Future Is Nature Playground di Francesco Trovò (Sala Biellese), per l’amore, la dedizione e la visione dimostrata nel voler prendere un luogo abbandonato e creare da lì un luogo nuovo, vivo, a stretto contatto con la natura. L’intervento di un gruppo di ragazzi ha reso lo spazio un campeggio attivo che trasforma la bellezza dei luoghi della natura in una meravigliosa area di svago e giochi, proponendo nuove attività che attirano persone entusiaste.

Per la sezione “Edilizia” è invece stato premiato l’intervento Teca House di Alberto Savio, a Biella. Teca House, come spiegano i giudici, è bellezza trasparente. Dall’esterno abbellisce il paesaggio con la sua eleganza e all’interno diventa un unicum con il paesaggio circostante, donando ai visitatori un’esperienza immersiva unica sul paesaggio biellese. Il sogno e la straordinaria visione della proprietà e dei progettisti ha permesso di realizzare un’opera coraggiosa e innovativa, che fa della bellezza del biellese la propria ragion d’essere e che ci aiuta a guardare con occhi stupefatti il nostro territorio.

Il Premio speciale Reda per la bellezza è stato consegnato all’Associazione Amici di Bagneri perché valorizza e promuove il Borgo di Bagneri, contribuendo al recupero ed al mantenimento della sua identità, attraverso il lavoro continuo e silenzioso dei volontari, facendone per questo un esempio che rappresenta pienamente lo spirito del Premio.

La novità della terza edizione è stata l’inserimento della Menzione Sella, andata a Andrea Cerreia Varale per l’intervento Riqualificazione Area Lago delle Piane, Diga di Masserano per l’originale progetto di riqualificazione di uno spazio ambientale naturale, prima non adeguatamente valorizzato dal punto di vista naturalistico e di fruizione, che oltre ad aumentare la bellezza del luogo, ne sviluppa un modello di business articolato e sostenibile per attività sportive e turistiche.

La seconda edizione ha visto trionfare, tra i candidati della sezione “Edilizia”, il progetto Casa Regis, comune di Valdilana – Lisa Margarita Mikelle Stand bridge, grazie al quale lo storico edificio settecentesco "Casa Regis" a Marchetto di Mosso, vincolato dalla Soprintendenza alle Belle Arti, dopo 20 anni di chiusura è tornato ad essere utilizzabile per esposizioni e eventi culturali. Sono stati fatti interventi volti a limitare i danni del tempo, recuperi e restauri, ripristino dei pavimenti originali, nonché un particolare lavoro per far risaltare gli affreschi originali nelle volte. Notevole anche il recupero del giardino all’italiana, che è tornato ad essere un piccolo gioiello. Tra i candidati della sezione “Ambiente”, è stato proclamato vincitore il progetto Nasce una Vigna, Sostegno - Azienda Agricola Lorenzo Rovero, che ha previsto la riqualificazione di terreni invasi da bosco povero per la creazione di una splendida vigna, un esempio che riunisce capacità imprenditoriale, amore per la natura, rivalutazione del passato e desiderio di dimostrare che nuove forme di economia sono possibili senza snaturare la morfologia del luogo.

Inoltre, il Premio speciale Reda per la bellezza è stato assegnato a DocBi Centro Studi biellesi per la tutela, valorizzazione e promozione del territorio biellese svolta nel corso degli anni, contribuendo al recupero e al mantenimento della sua identità attraverso la conoscenza, la documentazione, la conservazione della cultura e dell’ambiente.

Nella prima edizione, invece, hanno guadagnato la vittoria, per la Sezione “Ambiente”, il progetto Sistemazione e riqualificazione di Bocchetto Sessera a cura dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, che consiste in una nuova pavimentazione in pietra e una balconata panoramica per godere al meglio dello spettacolare panorama verso l’Alta Valsessera; per la Sezione “Edilizia”, invece, La sostenibile leggerezza dell’essere di Botto Giuseppe & Figli S.p.A, che consiste nei profili umani in led di diversi colori, arricchiti da essenze perenni e rampicanti, sulle facciate dello stabilimento per porre l’accento sullo straordinario contributo umano per l’industria biellese. Nelle aree circostanti sono, inoltre, state piantate camelie, rododendri e azalee. La vegetazione che incornicia l’opera simboleggia la rinascita e la rivincita della natura su un paesaggio antropizzato, un messaggio importante in un’epoca ormai fortemente attenta alla sostenibilità.

Il Premio REDA della prima edizione, infine, è stato assegnato alla Famiglia Zegna per la rilevanza e l’unicità dell’opera costantemente svolta negli anni nella ricerca, cura e promozione della bellezza del territorio.

Il Premio, nato nel 2019, è promosso dal Rotary Club di Valle Mosso ed ha il fine di mettere in luce e premiare gli interventi di edilizia o nell’ambiente che migliorano la bellezza del nostro territorio.