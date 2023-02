Vigliano, due tirocini con borsa lavoro al Comune

Il comune di Vigliano Biellese cerca due tirocinanti per un periodo di sei mesi, indicativamente dal 1° aprile al 30 settembre 2023, da inserire nei settori dei servizi generali ed economico-amministrativo. E' richiesto il diploma di scuola secondaria superiore. Ai richiedenti - persone in stato di disoccupazione, anche percettori di ammortizzatori sociali, persone occupate e persone disabili e svantaggiate - verrà conferita una borsa lavoro pari a 750 euro mensili, a titolo di rimborso spese.

Presentare la propria candidatura è possibile unicamente on line tramite Spid o CIE cliccando sulla Domanda on line per tirocinio in Comune o accedendo ai servizi on line dalla home page di questo stesso sito.