Carabinieri, concorso per 816 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma

L’Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso per per titoli ed esami, per l’ammissione al 13° corso triennale di 816 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri (anno 2023).

Al concorso possono partecipare militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri (ivi compresi gli appartenenti al Ruolo Forestale), nonché gli Allievi Carabinieri che non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno di età, non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti e non siano stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo biennio.

Sono inoltre ammessi cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale se minorenni.

Per i dettagli consultare https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/calendario-concorsi/concorso-per-titoli-ed-esami-per-ammissione-al-13-corso-triennale-

Per presentare domanda c'è tempo fino al 11/03/2023.