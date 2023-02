Un altro appello disperato per i gatti di Campiglia, FOTO

In un contesto rurale di alta montagna delle nostre valli c’è un’altra situazione drammatica segnalata a Gattopoli Made in Biella da un turista che viene in valle per il fine settimana. Qui vivono una decina di gatti di cui sicuramente 3 se non 4 gatte sono già incinte. La persona che ci ha segnalato questa situazione non può rimanere in loco dovendo tornare dove risiede per motivi di lavoro, il che rende la cattura molto difficile potendo farlo solo il fine settimana. Il grosso rischio di una situazione simile è che la colonia si espanda e si sposti presso le abitazioni sottostanti, causando fastidio alla popolazione locale e creando più cuccioli di quanti possano essere sfamati o adottati.

Questi gatti vengono alimentati con scarti dell’industria ittica, in particolare le lische che rimangono dopo la lavorazione del pesce. Anche se potrebbe sembrare un cibo adatto a nutrire dei gatti (in fondo si tratta di scarti di parti destinate al consumo umano), le lische pongono un grosso rischio di perforazione dell’ugola e dello stomaco, con conseguente morte del gatto.

Purtroppo la persona che detiene questi gatti non è per niente aperta al dialogo, quindi non si può contare sulla sua collaborazione, anche se Gattopoli ha già provato a spiegare che non è etico tenere animali in questo stato. I gatti sono molto paurosi e diffidenti dell’uomo, il che fa pensare a maltrattamenti e sono perciò impossibili da avvicinare e catturare senza gabbie trappola. Le forze di Gattopoli però sono poche e i volontari anche meno e le risorse di questa associazione devono dividersi su diverse situazioni di questo tipo (3 al momento e in zone distanti tra di loro, ma siamo solo all’inizio della stagione della nascita dei cuccioli). Mancano poi anche i mezzi pratici per portare avanti questa operazione: un furgone più capiente e molte più gabbie trappola visto che al momento l’associazione può contare solo su 3 che siano pienamente funzionanti.

Già due anni fa Gattopoli aveva provveduto alla sterilizzazione di 10 gatti e ne aveva dati in adozione 7, ma si è riformato un gruppo di gatti perché era stato impedito, da chi li tiene, di sterilizzare l’ultima gatta incinta e quindi ci troviamo nella stessa situazione di partenza. Proprio per questo motivo è di fondamentale importanza sterilizzare tutto il gruppo, maschi e femmine, nel più breve tempo possibile.

Senza campagne di sterilizzazione portate a compimento con serietà ed efficienza non si riuscirà mai a fermare la catena del dolore perché non ci sono risorse per tutti i nuovi cuccioli, basti pensare che una coppia di gatti riesce a figliare ben 3108 gattini in 4 anni! Con un costo medio di 120€ per gatto sterilizzato è difficile immaginare che sia possibile mettere in atto una sterilizzazione programmata efficace con budget di 300/500€ per comune (quando i fondi vengono messi a budget, visto che molte amministrazioni, Biella compresa, non spendono nulla per le sterilizzazioni).

Proprio per rompere la catena di morte causata dalle troppe nascite, Gattopoli si sforza di pagare tutte le sterilizzazioni nelle situazioni in cui interviene. Per coprire i costi delle situazioni drammatiche che sta affrontando (tra cui 16 gatti a Massazza di una signora di 92 anni lasciata a gestire la situazione da sola da un’altra associazione) organizza il 4 marzo presso i locali della Caritas Biella (Via Novara 4) una cena vegetariana per raccogliere fondi per la campagna di sterilizzazioni (prenotazioni al 328 858 7460). Malgrado gli attacchi subiti le volontarie continuano con il loro lavoro di sterilizzazione, cura, e adozione dei gatti.

C’è però un po’ di apprensione perché in struttura ci sono ancora tanti gatti adulti che nessuno vuole adottare e la preoccupazione è di non avere abbastanza posto per le mamme con i cuccioli quando comincerà la stagione (l’anno scorso si sono toccate punte di 70 gatti).

Se anche voi volete dare una mano potete sostenere i mici con donazioni tramite bonifico bancario (codice IBAN: IT 64E 06085 44750 000001000717) intestato a “Gattopoli Made in Biella O.d.V.” o donando il proprio 5x1000 (codice fiscale 90071200027).

Gattopoli è aperta dal lunedì al venerdì pomeriggio (16:30-18:00) su appuntamento (per prenotazioni 328 85 87 460), mentre il sabato pomeriggio (15:00-18:00) si può visitare senza prenotare. I volontari vi aspettano per farvi conoscere i loro splendidi mici.