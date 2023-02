A Crevacuore si cercano Nonni Vigile

A seguito della deliberazione del consiglio comunale del 11 febbraio, con la quale è stato approvato il Regolamento del Servizio dei Nonni Vigile da adibire ad attività di sorveglianza nei pressi della scuola primaria, viene istituito l'allegato bando per il reclutamento di volontari nonno vigile anno scolastico 2022_2023. Ne dà notizia l'amministrazione di Crevacuore.

L’attività consiste nel prestare la propria volontaria disponibilità giornaliera, negli orari di ingresso e di uscita degli alunni delle scuole, per rendere più sicuri i percorsi pedonali, proteggendo i pedoni negli attraversamenti ed essendo continuativo punto di riferimento per alunni e famiglie.L’attività si svolge, per l’anno scolastico 2022-2023 nel solo turno delle 12, davanti alla scuola primaria secondo le indicazioni impartite dall’ufficio della Polizia Municipale. Il presente avviso è rivolto a chiunque ne abbia interesse e ne abbia i requisiti.Le persone interessate allo svolgimento del servizio e che ritengono di essere in possesso dei predetti requisiti, possono presentare domanda utilizzando il modulo allegato a fondo pagina.