Tornano Karneval Run e Karneval School per tutti gli amanti della corsa nel centro di Biella (foto di repertorio)

A.S.D Gac di Pettinengo e il centro commerciale I Giardini danno il via alla 5a edizione della Karneval Run e Karneval School, la gara podistica nel cuore di Biella.

L’appuntamento è sabato 18 febbraio alle ore 14, presso il centro commerciale I GIardini di Biella e l'inizio della gara (5,2 km) è previsto per le 15:30. L’organizzazione ricorda che alla gara 5km competitiva possono partecipare solamente i tesserati Fidal, Runcard ed Enti di Promozione Sportiva convenzionati con Fidal, mentre alla gara 5km non competitiva può partecipare chiunque presentando un certificato medico di buona salute. Alle ore 16 avrà invece inizio la camminata non competitiva (3,5 km), a cui potrà partecipare chiunque senza certificato medico, e la competizione Karneval School che coinvolgerà le scuole di ogni ordine e grado del Biellese.

A tutti i partecipanti sarà garantito un premio di partecipazione e avranno accesso gratuito al parcheggio del centro commerciale. E’ possibile effettuare la preiscrizione, entro lunedì 13 febbraio, tramite il sito web www.biellasport.net, mentre le iscrizioni apriranno sabato 18 tra le ore 14 e le 15:30. Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Iscrizioni al numero 3289449885 o all’indirizzo email sartori.luigi51@gmail.com oppure il Responsabile Percorso al numero 3498504168 o all’indirizzo carloravella@libero.it