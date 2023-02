TeamVolley, ecco i risultati del settore giovanile: secco 3-0 per Botalla FOTO

Grande impresa anche per la formazione di serie D del TeamVolley, che davanti al pubblico di Lessona regola con un secco 3-0 la forte Balamunt, che giusto una settimana prima aveva inflitto alla capolista Biella la prima sconfitta della stagione. Le ragazze di coach Alex Cavallone salgono al terzo posto nel girone, a tre lunghezze dalla coppia di vetta formata dalle “cugine” e dal CalTon Volley.

“Avevamo davanti un avversario reduce dall'argento in Coppa Piemonte di serie D e dalla vittoria contro la prima in classifica che non aveva mai perso: le premesse per una gara molto calda c'erano tutte” ammette lo stesso coach lessonese. Il primo set inizia con il Botalla TeamVolley in pieno controllo fino all'iniziale 8-3, svantaggio che Balamunt colma senza troppi problemi. Dall'8 pari in poi è un'altalena: un set sempre in equilibrio dove ogni tentativo di fuga viene vanificato dall'ottimo avversario, armato di grandi doti fisiche, che hanno fatto valere per tutta la gara. “Siamo stati molto bravi a sbagliare veramente poco, specialmente in attacco. Dopo essere stati raggiunti sul 20 pari abbiamo spinto sull'acceleratore per ipotecare il primo set” dice Cavallone. Inizio in "salita" nel secondo parziale, sebbene le torinesi di Balamunt non riescano mai ad allungare oltre al +2 per tutta la durata del set. Nonostante aver passato tutta la frazione ad inseguire, anche questa volta è stato un allungo sul finale a regalare alle lessonesi il secondo set sul 25-21, in cui la fase d'attacco è stata praticamente perfetta. Inizio in pieno equilibrio anche nella terza frazione, come del resto è stata tutta la gara, ma un ottimo turno al servizio porta il Botalla dall'8 pari ad allungare fino al 20-8.

“Un parziale in cui abbiamo giocato la nostra miglior pallavolo” ha commentato il coach. Complici un po' di rilassatezza dovuta al grande divario e un ritorno delle forti avversarie, si arriva al 21-13. Rimonta che prosegue fino al 23-15 e poi al 24-18, quando le biancoblù tirano fuori una delle loro migliori caratteristiche: attaccare con decisione anche se la palla non è alzata da un palleggiatore. Il terzo set si chiude 25-18 e regala tre punti pieni contro un rivale molto forte. “Sapevamo di trovarci di fronte ad un avversario molto "grosso", infatti avevamo messo in conto di prenderci qualche murata in più rispetto al solito. Oltre a questo, non trovo nulla che non abbia funzionato come le ragazze possono e sanno fare. Ci godiamo l'ottimo risultato e in settimana iniziamo a preparare una trasferta insidiosa - anche se la classifica direbbe tutt'altro - nella palestra di San Francesco al Campo, dove tutte le squadre hanno perso almeno un set” conclude coach Cavallone.

TABELLINO – SERIE D Girone D – 13° giornata

BOTALLA TEAMVOLLEY – BALAMUNT MINIMOLD 3-0 (25-20/25-21/25-18)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Lorenzon 16, Nanì 7, Vodopi 5, Fantini ne, Gilardi 4, Allorto ne, Valli (L), Perissinotto 9, Scoleri 16, Vioglio, Gariazzo ne, Zignone ne. Coach Alex Cavallone, assistente Marco Allorto.

I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE BIANCOBLU’

Under-12 (6x6)

Valsesia Teamvolley-CONAD TEAMVOLLEY 2-1 (25-12/25-21/16-25)

Under13

Kucine Lube Vercelli Volley – CONAD TEAMVOLLEY 0-3 (15-25/11-25/11-25)

Under16

DE MORI TEAMVOLLEY-GS PAVIC ASD 2008 3-0 (25-21/25-13/25-17)

Under18

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY-SAMMABORGO 2-3 (18-25/19-25/25-21/25-22/13-15)