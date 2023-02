Oro, argento, bronzo: tutte sul podio le RSgirls a Saluzzo FOTO

A Saluzzo, presso l’ampio ed originale palazzetto dello sport locale, si è disputata nel week end la prima prova del campionato regionale di ginnastica Ritmica FGI Silver LC. Quattro le atlete della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya scese in campo gara: per tutte la gioia, al termine di serrate competizioni, di essere chiamate a salire sul podio e premiate per aver raggiunto i vertici delle rispettive classifiche di categoria.

Così è stato fin dal primo mattino, quando nella categoria allieve 3 (anno 2012) Martina Brocchi con due pregevolissime esibizioni a cerchio e palla si è dimostrata nettamente la migliore e la giuria l’ha premiata assegnandole il primo posto e la medaglia d’oro. Due le RSgirls presenti nella categoria junior 2 (anno 2009): Giulia Bocci che si è esibita con un’ottima palla e un buon nastro ottenendo il secondo posto e la medaglia d’argento ed Esther Carolina Sales Neto che è scesa in pedana con due pregevoli esecuzioni a fune e cerchio, che la giuria ha classificato al terzo posto. Ultima a gareggiare, a tarda sera, nella categoria junior 3 (anno 2008) Alessia Botto Steglia, per lei due ottime esibizioni a palla e nastro in cui ha totalizzato il punteggio di 21,600 che le è valsa la medaglia d’argento, a soli 5 centesimi dal primo posto (che ha ottenuto 21,650).

Le atlete sono state accompagnate in gara dall’allenatrice Arianna Prete e seguite da casa dalla DT Tatiana Shpilevaya che così commentano i risultati delle loro ginnaste: “Siamo molto soddisfatte dei risultati ottenuti dalle nostre ragazze, in quanto si sono distinte e la giuria le ha apprezzate su un novero di ginnaste considerevole (almeno una trentina per categoria). Grande soddisfazione per Martina Brocchi, che pur con il cuore infranto per la perdita della cara nonna, solo due giorni prima, ha voluto gareggiare mantenendo concentrazione e determinazione, per poter dedicare la vittoria a chi non c’è più e che siamo certe continuerà a tifare per lei dal regno dei cieli. Ottime le prove di Giulia Bocci, per lei l’ennesima conferma ai vertici della categoria e di Esther Sales Neto, all’esordio in questo livello, ma già piacevolmente sul podio. Brava ed un po' sfortunata Alessia Botto Steglia, a cui è sfuggito l’oro per un’inezia ma che ha dimostrato di essere comunque da primo posto”.

Nel prossimo week end a Cuneo si disputerà la prima prova del campionato di serie A FGI di ginnastica Ritmica che vedrà in campo le migliori atlete nazionali e del panorama internazionale (anche se, purtroppo, mancheranno le russe e le bielorusse, notoriamente le migliori), la DT della Rhythmic School Tatiana Shpilevaya, per l’occasione in veste di giudice nazionale, sarà impegnata nel corpo giudicante.