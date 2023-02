Biella Rugby, i risultati del weekend delle giovanili

SERIE C 12.02.23

Biella Rugby – Stade Valdotain 20-64 (10-29)

Marcatori. Mete: Poli e Varese. Trasformazioni: Poli (2). Penalty: Poli (2) Biella Rugby: Savatteri; Mafidon, Marazzato, Poli, Ciano; Longo, Varese; Zanotti, Passuello, Iacopbellis; Morandini, Bodone; Bortolot, Bottero, Agnolio.

Andrea Caputo, coach: “Buona attitudine collettiva, ottime azioni corali e bene le mete di Poli e Varese che hanno rispettato in pieno il lavoro fatto in settimana in allenamento. Peccato per i numeri risicati”.

SENIORES FEMMINILE 12.02.23

Coppa Italia a San Mauro Torinese

Magda Frank: “A San mauro, le ragazze del Cus hanno affrontato il Cus Genova e la Stella Rossa portando a casa due vittorie in Coppa Italia. Si vede un netto miglioramento, ma c’è ancora molto lavoro da fare. Nella partita con il Cus Genova una meta è stata realizzata da Martina Formaggio e due sono state trasformate da Casale Ros”.

UNDER 19 12.02.23

Biella Rugby – VII Rugby Torino 8-12 (8-7-)

Marcatori. Mete: Casiraghi. Penalty: Moretti . Biella Rugby: Negro; Bocca, Caputo (cap.), Moretti, Defilippi; Tolnai, Fusaro; Givonetti, Trocca, Gregori; Cafaro, Buturca; Zavallone, Casiraghi, Vaglio Tessitore. A disposizione: Stanichievici, Gibello, Pierotti, Molinatti, Censullo, Panizza, Nardi.

Pietro Giordano, coach: “Campionato piemontese di categoria, Biella si impone per il primo tempo chiudendo il parziale otto a sette in favore, nel secondo tempo solo una meta del Settimo vale la vittoria per i per gli ospiti. Buona la prestazione dei ragazzi, peccato i tanti errori superficiali che alla fine costano i quattro punti che vanno a settimo. A noi soltanto un punto di bonus offensivo che tutto sommato, guardando il calendario non fa male”.

UNDER 17 11.02.23

Rivoli Rugby – Biella Rugby 19-59 (14-26)

Marcatori. Mete: Grillenzoni (2), Curatolo, Meneghetti, Pavesi, Formigoni, E. Castello, Chiorboli, Rava. Trasformazioni: Salussolia (4), Pavesi (3). Biella Rugby: Meneghetti (41’ Rava); Formigoni, D’Herin (41’ Grillenzoni), E. Castello, Pellegrini (41’ Chiorboli); Pavesi (41’ Salissolia), Besso (cap.); Avanzi, Poli, Gnesotto; Marangon (41’ Mosca), Gariazzo (41’ Borno); Silvestrini (41’ Cacopardo), Curatolo, Bredariol.

Marco Porrino, coach: “Partita dai due volti, con momenti di bel gioco in velocità e altri di appannamento. Sicuramente alcuni ragazzi, non abituati a partire dal primo minuto, erano un po’ emozionati. Buona la prova di carattere, continuiamo il lavoro sul campo durante la settimana per prepararli alle categorie successive. Complimenti ai ragazzi che hanno dimostrato di capestare bene il campo e meritarsi il risultato”.”.

UNDER 17/15 F 12.02.23

2° Memorial Luciana Casolini a Viadana (Mn) U17. Ivrea Villorba 7 - 28 | Ivrea - Perugia 28 - 14 | Ivrea - Jesi 14 - 21 | Ivrea - Rebels Vicenza 21 - 7 | Ivrea - Roma 14 - 7 U17 biellesi: Mallini, Sasso, Jaffuel, Andreone, Pintorello Roberto Mazzei, coach: “La franchigia piemontese U17F oggi è scesa in campo insieme al Cus Milano dove è stata impegnata nel torneo di Viadana. Avversarie di livello per la nostra squadra, fra tutte il Villorba. Al termine del torneo sono state registrate tre vittorie e due sconfitte”. U15. Ivrea Performante:Ivrea - Parabiago 24-19 | Ivrea - Orio 28 -0 | Ivrea - Valsugana 47-7 | Ivrea - Livorno 42-5 | Ivrea - Benetton 19 – 5 Ivrea sviluppo: Ivrea - Cus Milano 0 -26 | Ivrea - Rebel Vicenza 0-42 | Ivrea - Villorba 7-29 | Ivrea-Lucca 5-43 | Ivrea-Roma 0-38 U15 biellesi. Performance: Cerchiaro, Ferrando, Caria, Francescon, Panizza, Grassi, Sferrazza, Armando, Cecati, De Paoli. Sviluppo: Siletti, Costanza, Mariano, Miniscalco, Balzano, Romano, Nagliato, Turato, Durante, Iannello, Gigliotti.

Fabiana Alaimo, coach: “Con 31 società partecipanti e 300 atlete impegnate sui due campi dello Stadio Zaffanella, il torneo "Memorial Luciana Casolin" diviene uno dei più importanti, se non il più importante evento di rugby dedicato alle categorie U15 e U17 femminili. Una bellissima giornata di rugby e di sport dunque, quella vissuta oggi allo Zaffanella. La franchigia piemontese U15F ha partecipato con due squadre in due gironi diversi. Squadra performante e squadra sviluppo Squadra performante: Ottima prestazione del gruppo squadra. Hanno dominato il girone, vincendolo, si è visto un ottimo gioco di squadra con sostegni vicini, riciclo veloce e difesa pressante. Si sono visti i frutti degli allenamenti precedenti, l'hanno dimostrato in campo con i fatti. Giornata particolarmente stimolante in quanto si ha avuto la possibilità di scontrarsi con nuove realtà italiane. Squadra Sviluppo: La squadra ha affrontato con impegno un girono che sapeva essere particolarmente impegnativo e difficile. Sebbene le difficoltà per l'impossibilità di allenarsi in comune siano emerse, le giocatrici hanno raggiunto l'obbiettivo fondamentale che gli era stato richiesto: sperimentate modalità e tecniche si gioco mai provate. Sebbene non abbia pagato in termini di punteggio, i progressi sono stati effettivi e a tratti sorprendenti, la squadra ha inoltre risposto con la giusta attitudine le numerose difficoltà con coraggio senza perdersi d'animo".

UNDER 15 11.02.23

Triangolare: Brc – URPA – Stade Valdotain a Biella BRC 0 - URPA 17 | URPA 12 - Stade Valdotain 19 | Stade 5 - BRC 12 Biella Rugby: Parenzini; Vitta, Deni, Baiguera, Follador; Grillenzoni, Bocchino (cap.); Zavarise, Corcoy, Vatteroni; Borio, Rossi; Facchetti, Ferro, Vignuta. A disposizione: Senfet, Mastantuono, Parlamento, Salussolia, Callegaro, Ballarè, Gorla.

Edo Barbera, coach: “I ragazzi del Biella entrano in campo con la mentalità sbagliata nel primo incontro, non riuscendo così a tenere testa alla squadra di Alessandria. Nell’ultima gara, quella con lo Stade Valdotain, invece, la squadra ritrova compattezza e con un ottimo lavoro di squadra riesce ad avere la meglio sui valdostani”.

UNDER 11/7 12.02.23

Festa del Rugby: Parabiago – BRC – Cus Torino a Parabiago

Leonardo Opezzo, coach U11: “Prima giornata di Rugby X4, gioco diviso per competenze tecniche. Gruppi omogenei hanno lavorato in campo, dando gioco ad ottime partite sia sotto l'aspetto atletico, sia sotto l'aspetto tecnico. Gioco veloce in attacco con sostegni presenti ed efficaci in situazioni di diverse per il gruppo di FASCIA 1. Capacità di schierarsi velocemente in campo e ritrovare ordine dopo fasi di gioco, sostegni e comunicazione in FASCIA 2. Ritrovata fiducia e sensazioni positive per i ragazzi di FASCIA 3, tra cui due esordienti. Buona prova di carattere. Soddisfazioni degli allenatori per i risultati ottenuti grazie al lavoro in campo durante gli allenamenti”. Valeria Taglioretti, coach U9: “Seconda uscita dell’anno per i piccoli orsetti dell’under U9, che in questa domenica di sole sono risultati un po’ sottotono. Da lavorare sull’aggressività del placcaggio e sulla concentrazione. Buona capacità di adattamento per i nostri ragazzi con gli atleti delle altre società, avendoli smistati in una partita. Noi allenatori ci riteniamo contenti del gruppo che si sta creando”.