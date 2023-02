Battuta d’arresto per la SPB Esso Maxemy, sconfitta a Mondovì

Poteva essere la partita del sorpasso, ma si è rivelata una gara molto più difficile del previsto per i ragazzi di coach Bonaccorso. La seconda in classifica Mondovì ha vinto meritatamente per 3 a 0, sfruttando il fattore casa e non permettendo ai biellesi di giocare una buona pallavolo.

Soprattutto l’inizio della gara è stato avvilente, con un primo set conclusosi sul punteggio di 25 a 9. Dal secondo in poi la SPB ha provato a rientrare in partita, combattendo pallone dopo pallone, ma non è riuscita a fare la differenza in alcuni frangenti che hanno visto la squadra di casa comportarsi meglio.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita molto complicata contro una squadra completa e forse più esperta della nostra - dice capitan Fabio Mazzoli -. Siamo entrati in campo pensando troppo al risultato e abbiamo lasciato in secondo piano la prestazione, commettendo troppi errori e distrazioni. Non siamo riusciti a sfruttare quest' occasione, ma non ci arrendiamo. Prenderemo questa partita come esempio per lavorare sulle nostre debolezze e disputare un buon girone di ritorno.”

Non è sicuramente il momento di abbattersi, perché il gap da colmare non è ampio e la Serie D è un campionato molto lungo. Le sorprese sono dietro ogni angolo e la costanza del lavoro ripaga sempre. Sarà ancora più importante non lasciare punti in giro, giocando ogni partita come una finale e sperando in un passo falso della coppia di testa.

Villanova Mondovì - SPB Esso Maxemy 3-0

Parziali: 25-9; 25-20; 25-22.

Tabellino: Badini 0, Bottigella 9, Dellapina 1, Maio 0, Mazzoli 9, Pelle 0, Pozzi 4, Rege 3, Spinello 4. Libero: Pelosini. N.E.: Ressia, Vicario.