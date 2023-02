Candelo, Veronese protesta: “Paletto sulle strisce in piazza Castello: ma perchè?”

“Ci si chiede, ma queste cose capitano solo a Candelo? Non è il primo esempio di mancanza di rispetto alle persone portatrici di handicap; d’altro canto solo a Candelo quando si organizzano eventi non si fa in modo che questi siano partecipabili anche da chi non può deambulare in maniera autonoma - e più in generale di chi ha carrozzelle e passeggini al seguito”. A dirlo, in una nota stampa, la consigliere comunale di minoranza Elettra Veronese, allegando alla sua denuncia uno scatto fotografico.

E aggiunge: “La miopia del piazzare nel bel mezzo delle strisce pedonali in piazza Castello un paletto, francamente è proprio troppo!”.