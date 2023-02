Tutto pronto per il Carnevale Ponderanese, in arrivo doppio appuntamento

Anche quest'anno il Comune di Ponderano in collaborazione con Associazione Culturale Fabrika Biella presenta 2 appuntamenti mascherati per i bambini e un concerto per i più grandi.

Domenica 19 febbraio alle ore 12.00 presso l'oratorio di Ponderano gustosa fagiolata organizzata e offerta dalla banda G.Rossini Dalle ore 15.30 presso il centro Sociale di Ponderano carnevale mascherato per i bambini con spettacolo di Animazione magica di Andrea Morabito, palloncini di Sara Mora, baby dance e tanto divertimento con Dj Enea.

E' prevista una premiazione delle migliori maschere presenti e merenda per tutti. Sempre al centro sociale di Ponderano , sabato 25 Febbraio dalle ore 21.30 ci sarà il concerto del gruppo Poohnto fermo, domenica 26 Febbraio la Proloco Ponderano organizza un pomeriggio per bambini con gonfiabili e merenda. Ingresso gratuito a tutti gli eventi.