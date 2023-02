In Piemonte attività ricettive extralberghiere aperte tutti i giorni dell'anno. A renderlo possibile Aigo Biella, FOTO

La notifica è arrivata in questi giorni: Aigo Biella ha vinto il ricorso che ha presentato al Tar contro la Regione in merito al regolamento dei B&B. Secondo il documento approvato a metà 2018, le attività extralberghiere avrebbero potuto tenere aperto 185 giorni all'anno. I titolari di alcuni b&b del territorio, oggi riuniti in Aigo Biella (Associazione italiana gestori ospitalità e ricettività diffusa nata in seno a Confesercenti che riunisce B&B, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, locazioni turistiche, ed altre attività ricettive) però non ci sono stati e hanno presentato ricorso: e il risultato è che oggi possono tenere aperto tutto. La notizia è stata data in conferenza stampa nella mattinata di oggi lunedì 13 febbraio presso Confesercenti.

"Per noi è una grande vittoria - spiega Fernando Sola presidente Aigo Biella del b&b La casetta delle rose - . Prima che uscisse il regolamento potevamo tenere aperto 270 giorni all'anno. Senza contare altri parametri che sono stati introdotti come l'altezza del soffitto per esempio, che rappresentava un grande limite. Con il documento approvato dalla Regione ci è crollato il mondo addosso e non potevamo accettare una cosa del genere. Io e altri colleghi, una ventina in tutto, ci siamo dunque rivolti al Tar e all'Antitrust che tra l'altro a sua volta ha anche lei presentato ricorso. E oggi finalmente, che nel frattempo è anche nata Aigo, possiamo restare aperti senza limiti".

Con Sola, tra i ricorrenti c'erano anche Luisella Giachetti del b&b Il Gomitolo e Marisa Rapa del b&b Il balcone del Biellese. "Oggi già è un caos perchè ogni Regione ha un suo regolamento - commenta Luisella Giachetti - . Tante persone telefonano chiedendo se siamo aperti perchè sanno che alcuni in certi periodi potevamo essere chiusi. Finalmente c'è più chiarezza".

"Per il territorio siamo una ricchezza - commenta Marisa Rapa - . Chi andrebbe ad aprire un albergo per esempio a Pettinengo?".

La Regione ha tempo 60 giorni per presentare ricorso. "Diciamo che speriamo che la Regione tenga conto che queste realtà sono importanti per territori che soffrono e che si stanno spopolando - dichiara il direttore di Confesercenti Davide Ferla - , quelli montano in particolare. Si tratta di persone che investono ristrutturando edifici, danno lavoro. Hanno una valenza sociale".

L'associazione è diventata una realtà nel 2019 e a oggi conta una sessantina di soci e ha anche un sito https://aigobiella.it/.

"Speriamo di crescere - conclude Sola - insieme siamo una forza. Se vogliamo puntare sul turismo dobbiamo puntare in alto. I Comuni dovrebbero mettere il turismo di fronte a tutto".