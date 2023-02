Non di solo calcio...Lo sport nelle letture, incontro a Biella con Caterina Ramonda

Martedì 14 febbraio, alle 17, alla Biblioteca Ragazzi si terrà l'ultimo incontro di formazione con Caterina Ramonda: "Non di solo calcio...Lo sport nelle letture".

Gli incontri precedenti ci hanno dato tanti spunti: dalle novità, agli immancabili, alle tematiche forti, fino alla poesia...e ora: spazio allo sport! Non perdete l'occasione per poter "toccare con mano" i tantissimi libri e le tantissime storie che ci farà scoprire e per questo motivo alla Biblioteca hanno già iniziato a tirare fuori dagli scaffali i libri. Incontro di formazione per insegnanti, bibliotecari, bibliotecarie e genitori.

Info e prenotazioni chiamando lo 015-3507651 o scrivendo a bibragazzi@comune.biella.it.