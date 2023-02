Ubriaca cammina sui binari di Candelo, disagi alla circolazione del treno

Attimi di paura ieri a Candelo. Stando alle prime ricostruzioni, una donna completamente ubriaca ha cominciato a percorrere a piedi i binari della tratta Biella-Santhià, in prossimità della stazione ferroviaria. A causa di ciò, il treno ha accumulato un ritardo di circa 20 minuti. La stessa è stata poi recuperata dal personale sanitario del 118, presente insieme ai Carabinieri, e trasportata in ospedale per accertamenti.

In serata, è stata notata la sua presenza per le vie di Cossato: anche in questo caso, sotto l'effetto dell'alcol, stava camminando in mezzo alla strada. Ancora una volta è stato necessario il ricovero in Pronto Soccorso.