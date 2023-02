Finisce col furgone dentro il guardrail sulla Trossi, miracolato il conducente FOTO

Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi, 13 febbraio, sulla Trossi di Gaglianico. Intorno alle 9.30, per cause in corso di accertamento, un furgone ha preso in pieno la testa del guardrail incastrandosi all'interno.

Il motore, diviso letteralmente in due porzioni, è andato praticamente distrutto. Solo qualche centimetro verso il volante e sarebbe potuto accadere l'inevitabile. Fortunatamente il conducente, un 58enne di Biella, è rimasto illeso nell'urto. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso.