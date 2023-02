Doppio incendio nel primo pomeriggio di oggi, 13 febbraio, nei territorio di Tollegno e Oropa. In azione squadre AIB, insieme ai Vigili del Fuoco, per domare le fiamme in zona Bazzera.

Al Tracciolino, invece, è stato segnalato un rogo nell'area dei ripetitori. Anche in questo caso sono in atto le consuete operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area colpita.