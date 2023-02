Donare l'acqua, donare la vita. Pozzi di acqua potabile per l'Africa

"Hai mai pensato che hai la possibilità di fare qualcosa di grandioso, qualcosa di cui i tuoi figli potranno essere orgogliosi, anche fra molti anni ? Hai la possibilità di restituire la dignità a centinaia di persone, donando loro una cosa che per noi è scontata, banale, ma che invece loro non hanno : l’acqua. Costruire un pozzo d’acqua potabile nel

Tigray, regione dell’Ethiopia, ti farà ottenere tutto questo.

Per avere tutte le informazioni relative alle caratteristiche del pozzo e ai

costi, scrivi una email a questo indirizzo: info@fontedivitaodv.org



Le conseguenze della guerra civile nel Tigray

Sia durante la guerra civile (durata dall’ottobre 2020 al novembre 2022)

e ora che la guerra è finita, i responsabili della Chiesa Cristiana Evangelica di Adwa (coloro che ci aiutano nell’organizzazione della costruzione dei pozzi) hanno istituito

un servizio di pasto giornaliero per tutti , cominciando dai più poveri, dai bambini, dai vecchi. Fonte di Vita ODV ha contribuito a finanziare tale servizio e intende continuare a farlo finché la popolazione del posto non si sarà rimessa in piedi. C’è bisogno dell’aiuto di tutti voi, con poco abbiamo la possibilità di salvare la vita di tanti nostri fratelli più sfortunati di noi".



E’ commovente un recente messaggio di Tesfay, uno dei nostri referenti

nel Tigray, che ci ha semplicemente scritto: “Grazie a voi che state salvando la nostra gente”.



Nella sezione ‘Come aiutare‘ del sito

www.fontedivitaodv.org

trovate tutte le istruzioni per unirvi a noi con l’intento di salvare delle vite umane.