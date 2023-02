Cresce l'attesa a Cavaglià per l'arrivo del Carnevale, ecco il programma raccolta fagioli

Il Carnevale Benefico Cavaglià annuncia alla popolazione il programma della raccolta fagioli, assieme alla distribuzione dei sonetti.

Le zone indicate sono: rione Maiole e stazione, rione Montemaggiore e rione Calliano per sabato 18 febbraio; rione Calliano, rione Montemaggiore, rione Roncale, Primavera e Moriondo per domenica 19; rioni centro storico, castello e San Rocco per sabato 25 febbraio. Il tutto sarà accompagnato da tanta allegra musica. Il Comitato ricorda che i festeggiamenti avranno inizio dal 10 al 12 marzo.