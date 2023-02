Automobilisti che non vorresti mai incontrare sulla tua strada

Ore 19,20, strettoia di Capovilla. Il semaforo è rosso, mi fermo. L'auto dietro me, in velocità, mi scarta ed entra nella strettoia nonostante il semaforo sia rosso. La macchina dietro a me, ferma, strombazza....spero che sia diretto a te, automobilista che sei passato col rosso, e non a me che al rosso mi sono fermata, ma ormai ho visto di tutto sulle strade e tutto è possibile.

Quello che rischi tu, automobilista amante del rosso, riguarda solo te visto che la vita che metti a repentaglio è la tua.. ma per guadagnare cinque minuti potresti sterminare la vita di qualcun'altro. Sto "gufando"?...in realtà spero solo di non trovarti mai di fronte in quella strettoia perchè voglio vivere ancora per un po' e possibilmente tutta intera.