Candelo, ecco lo spazio compiti in Biblioteca

“Il servizio di aiuto compiti per elementari e medie cresce e si amplia: grazie alla collaborazione di nuovi volontari, ora possiamo aiutare bimbi e ragazzi anche con le lingue straniere”. Lo annuncia il sindaco di Candelo Paolo Gelone sui propri canali social.

Il servizio è disponibile tutti i venerdì, dalle 14.30 alle 18 presso la Biblioteca comunale. “Fare i compiti insieme può essere un buon modo di affrontare le piccole difficoltà scolastiche, per una Biblioteca che a Candelo non è solo un deposito di libri, ma un luogo che offre servizi e attività per le famiglie – prosegue Gelone - La cultura a Candelo è viva, vivace, vicina alle persone”.