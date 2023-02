Terremoto Turchia e Siria, Alpini al fianco delle popolazioni

Anche gli Alpini di Biella scendono in campo per le popolazione terremotate. Lo si evince dal post apparso in queste ore sui propri canali social.

“Il terremoto che ha colpito Turchia e Siria ha mietuto migliaia di vittime, portando devastazione in una delle zone più povere e martoriate del mondo. Un’emergenza umanitaria che, ora dopo ora, diventa sempre più grave – si legge nella nota - L’Associazione Nazionale Alpini vuole dare un segnale di solidarietà, aiutando la popolazione colpita e fornendo sostegno anche nella fase di ricostruzione, quando potrà iniziare. È per questo che è stata aperta la raccolta fondi “Pro terremotati Turchia e Siria”, attraverso cui chiunque può dare il proprio contributo con un bonifico bancario. Non è prevista la raccolta di generi di conforto e materiali vari”. Ogni riferimento è visionabile sulla pagina Facebook dell’ANA Biella.