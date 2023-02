Cardiologia dell’Ospedale di Biella: filo diretto con lo specialista

La Struttura Complessa Cardiologia dell’Ospedale di Biella ha aderito all’appuntamento “Cardiologie Aperte”, promosso dalla “Fondazione per il Tuo cuore” di ANMCO - Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, che raccoglie oltre 5000 cardiologi Italiani operanti nelle strutture ospedaliere e territoriali del Servizio Sanitario Nazionale.

ANMCO ha come obiettivo la promozione e realizzazione delle buone prassi cliniche nella prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie cardiovascolari. L’iniziativa per l’Ospedale di Biella darà la possibilità a cittadini e pazienti interessati, a partire da martedì 14 a giovedì 16 febbraio 2023 in orario 12.30-14.00, di parlare con un Cardiologo, chiamando al seguente recapito 015-15155613.