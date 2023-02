Bando comunità accogliente, la Fondazione ha stanziato quasi 80 mila euro per i profughi ucraini sul territorio

Ammontano a quasi 80 mila euro i contributi complessivi stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per l’emergenza Ucraina con il bando straordinario “Comunità accogliente”.

In seguito all’emergenza Ucraina iniziata il 24 febbraio 2022 con l’invasione del Paese da parte della Russia la popolazione in fuga dalla guerra ha infatti raggiunto anche il Biellese fin dai primi mesi del conflitto generando la necessità di sostenere gli interventi territoriali coordinati.

“In questo contesto in rapida evoluzione la Fondazione ha fin da subito risposto all’emergenza aderendo all’azione di sistema coordinata da Acri, l’associazione che riunisce le fondazioni di origine bancaria italiane, che ha destinato un contributo straordinario di 2 milioni di euro, con fondi del sistema Fondazioni, a cui anche la nostra realtà ha contribuito, per l’aiuto umanitario alla popolazione ucraina con specifiche attività di alcune Ong che si sono mobilitate per l’assistenza ai profughi – spiega il Presidente Franco Ferraris – contestualmente si è pensato ad agire in sostegno diretto della comunità locale ed in particolare alle istituzioni pubbliche e alle organizzazioni non lucrative che hanno dato la prima risposta al bisogno di assistenza dei profughi nel Biellese”.

Nato per rispondere a queste esigenze il bando straordinario “Comunità Accogliente” ha promosso in questi mesi iniziative a sostegno dell’accoglienza e dell’inclusione della popolazione ucraina. Complessivamente sono state 11 le realtà biellesi che hanno ricevuto un contributo dalla Fondazione proponendo progetti messi a punto in un sistema di reti pubblico/private articolate e coese capaci di coinvolgere in profondità la società biellese e che hanno offerto assistenza a 213 persone.

“II progetto “Un territorio per gli ospiti ucraini” è articolato in tre punti il primo dei quali è relativo all’acquisto di generi alimentari freschi e a contribuire alle spese di farmaci da parte dei profughi ucraini; il secondo punto è relativo al pagamento parziale delle utenze domestiche che gli ospiti ucraini devono rendere alle persone che li ospitano oppure al pagamento diretto; il terzo punto è relativo a un corso di lingua italiana per consentire alle persone di nazionalità ucraina di affrontare la vita sociale con maggiore sicurezza. Attualmente il primo e il secondo punto sono in fase di realizzazione mentre ne mese di marzo prenderà il via il terzo punto. Sono ulteriormente aumentati i nuclei famigliari ucraini residenti nel nostro territorio e, adesso, superano le cinquanta unità” racconta Massimo Platini responsabile del progetto messo a punto dall’Associazione veterinaria per la cooperazione internazionale - A.V.C.I.

"Scopo del progetto è stato favorire l'inclusione degli studenti ucraini neo arrivati in Italia, attraverso la predisposizione accurata di una pluralità di azioni e risorse gestite dal nostro Istituto, Scuola Polo a disposizione degli istituti accoglienti del Biellese, per una governance orizzontale e reticolare – spiega il Prof. Aldo Ferdani, Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Ernesto Schiaparelli di Occhieppo – Le azioni principali sono state la dotazione di un kit scuola agli studenti e l’affiancamento di mediatori linguistici-culturali e percorsi di alfabetizzazione. L’iniziativa si è svolta a partire dal mese di dicembre 2022 e proseguirà sino a maggio 2023. Sarà infine previsto un percorso di formazione rivolto ai docenti incentrato sulle metodologie didattico-educative dell’insegnamento della lingua italiana come L2”.

“La aps Le boutiques solidali opera in vari ambiti in Biella e sul territorio biellese. A far tempo da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, si è attivata per raccogliere e far giungere aiuti. Sono stati spediti con cadenza settimanale nei primissimi giorni ed ora gli invii avvengono con regolarità mensile. Sono stati inviati cibo, farmaci, presidi ospedalieri, ausili per disabili, abbigliamento, coperte, giocattolo con un costo non indifferente per ogni invio. Ad oggi sono partite 82 tonnellate di merce e si pensa di continuare a un ritmo di un camion ogni tre settimane”. Spiega la referente dell’aps Annalisa Zanni.