Le video-adozioni di Newsbiella.it: i pelosi di Miciolandia, VIDEO

Ogni anno intorno ai 130.000 animali domestici, tra cani e gatti, vengono abbandonati in Italia, rischiando la morte per le strade delle nostre città nell’80% dei casi. Per fortuna a portare una scintilla di speranza ci pensano Associazioni, rifugi e canili i cui volontari si prendono cura degli animali abbandonati da padroni irresponsabili.

Tra questi c'è Lorella di Miciolandia, parte integrante dell’Associazione Legami di Cuore ODV che ci presenta i dolcissimi Leo, Milù e Chicca, ancora molto spaventati ma in attesa di trovare una casa dove possano essere amati come si meritano.