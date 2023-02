Il carro miscelator: come scegliere il modello giusto?

Un carro miscelatore di mangimi è una macchina che combina diverse funzioni chiave: il prelievo (disponibile nei modelli semoventi) e la pesatura degli ingredienti del mangime, la frantumazione di mangimi fibrosi grossolani, la miscelazione e la distribuzione del mangime direttamente nei punti di consumo da parte degli animali. Una vastissima scelta di attrezzature è disponibile in vendita sul sito https://agriline24.it/-/carri-miscelatori--c293 , dove è possibile trovare l'opzione più adatta alle proprie esigenze. Nella produzione di latte o nella tecnologia dell'ingrasso dei bovini, il carro miscelatore svolge un ruolo molto importante.

In base alla classificazione delle attrezzature, si dividono in semoventi e trainate. Il primo tipo combina le funzioni di miscelatore-distributore, trattore e caricatore. Le macchine semoventi si caricano autonomamente dalle fosse per l'insilato e il fieno e allo stesso tempo sminuzzano e pesano i componenti del mangime.