Un cantiere di lavoro per disoccupati con l'Unione Montana Valle Elvo - Foto pagina FB Unione Montana Valle Elvo

L'Unione Montana Valle Elvo seleziona 9 operai disoccupati iscritti nelle liste del Centro per l’Impiego di Biella.

Il bando, pubblicato sul sito internet dell'Unione, prevede l'avviamento ad un cantiere di lavoro per opere e servizi di pubblica utilità in aree montane, rivolto prevalentemente ai residenti a Pollone, Sordevolo, Graglia, Zubiena, Mongrando, Occhieppo Superiore, Magnano e nei Comuni dell’Unione Montana Valle Elvo, e con almeno 45 anni.

Il cantiere durerà 260 giornate lavorative di 5 ore e per 5 giorni alla settimana. L'indennità giornaliera è di 25,60 Euro al lordo delle ritenute IRPEF, e gli oneri previdenziali ed assicurativi sono a carico dell’Unione.

Gli interessati devono presentare domanda da consegnare o trasmettere all'Unione Montana Valle Elvo (con sede a Graglia, in via Camburzano 10) entro e non oltre le 12 di mercoledì 22 febbraio.

Per informazioni: telefono 01563788; mail info@cmve.it ; pec cmve@pec.it ; sito internet www.umve.it .