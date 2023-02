Serata da sogno per Bonprix TeamVolley, battuta la terza del girone: lotta salvezza aperta

Una serata da sogno al Palasport di Lessona. Poche ore dopo il bel successo della formazione di serie D, le ragazze del Bonprix TeamVolley battono 3-1 la quotata Florens Vigevano, terza forza del campionato. Vittoria preziosa in chiave salvezza, che conferma la crescita delle biancoblù in questo girone di ritorno.

TeamVolley che parte con capitan Diego, Boggio in regia, Galliano, Filippini, Riccardi e Levis. Nel ruolo di libero, Cimma e Spinello si alternano in ricezione-difesa. Vigevano – allenata dall’ex coach della Virtus Biella, Stefano Colombo – risponde con Gullì al palleggio, la figlia Giorgia (anche lei a Chiavazza l’anno scorso) nel ruolo di libero, Tonello, Belletti, Armondi, Rossi e l’esperta Kovacova, giocatrice con esperienze in serie A. Il primo set è colorato di bianco e blù. Sul 5-1, Colombo chiama il primo time-out. Non serve a molto, perché qualche minuto dopo (sul 12-4 TeamVolley) il tecnico chiede ancora il tempo.

Galliano e Filippini piazzano un paio di colpi di classe, una diagonale di Levis chiude il set con un natalizio 25-12. Probabilmente il migliore apprezzato in stagione a Lessona. Vigevano non poteva essere così brutta, e infatti cresce alla distanza. Purtroppo per loro, il secondo set parte ancora male, con un 7-0 (interrotto solo da un gran muro) che pregiudica la loro frazione. Colombo toglie una spenta Kovacova e mette dentro Arapi, Vigevano inizia a salire di colpi ma il TeamVolley è in grande spolvero. Le lessonesi difendono il vantaggio accumulato in partenza, il 25-20 lo piazza Filippini. Nel terzo set, le pavesi girano l’inerzia a loro favore. Il primo vantaggio di serata viene difeso fino in fondo.

Coach Preziosa chiama due volte time-out, cambia il palleggio inserendo Valsecchi al posto di Boggio ma non serve. Anche Boglio fa il suo esordio nel match, ma da registrare ci sono tanti errori che portano ad un inevitabile 17-25. Il quarto set è pura adrenalina: Boggio rientra al suo posto, ma le squadre si scambiano un punto ciascuno fino al 6-6. Vigevano non fa cadere più nemmeno un pallone, si intasca un punto contestatissimo e sul 6-9 coach Preziosa parla alle sue ragazze. C’è una piccola scossa: Diego firma il 10 pari, ma le pavesi riprendono a martellare fino al 13-19 che fa scorgere il tie-break dietro l’angolo. Il coach biancoblù pesca dal cilindro un doppio cambio decisivo: Zatta e Peruzzo prendono il posto di Filippini e Riccardi (entrambe in riserva) e impattano bene nell’incontro.

Secondo time-out lessonese sul 17-21: al rientro in campo, un turno micidiale di Galliano al servizio mette le basi della rimonta. Al 22 pari di Diego il palazzetto trema, Colombo chiama due volte il tempo ma il 25-22 (un alto campanile sotto-rete) lo mette a terra Boggio. Esplode la gioia, una vittoria inseguita e sudata da tante settimane. I sorrisi esausti di giocatrici e staff non mentono. “Sono e siamo contentissime, peccato per il terzo set ma…non importa. – dice capitan Alessia Diego - Finalmente abbiamo dimostrato di saper giocare: noi siamo queste. Un po’ più di attenzione e tanta grinta, quello che ci contraddistingue. Sicuramente, è la “prima”, vedremo le altre. L’altra settimana abbiamo mostrato solo un accenno, questa volta ci siamo prese i tre punti. Il primo set tra i migliori della stagione? Assolutamente sì, loro non sono scese in campo ma noi siamo state pulitissime, non abbiamo sbagliato quasi niente. Questo dimostra che se mettiamo attenzione su ogni palla possiamo farcela. Logicamente loro nel terzo set hanno iniziato a fare le cose a cui ci eravamo preparate, ma noi le abbiamo contenute ed è andata bene così. La lotta salvezza? Pensiamo una partita alla volta, iniziamo a “rubare” un punticino dopo l’altro. Inutile pensare a lungo termine, prepariamo al meglio ogni settimana poi vedremo a fine campionato come andrà”.

Le fa eco un raggiante coach Fabrizio Preziosa: “Era una partita molto importante. Per la classifica vale tantissimo, soprattutto dopo avere fatto un punto ad Albisola dopo una buona prestazione. Ci tenevamo a bissare questo tipo di atteggiamento e di qualità in campo. Siamo riuscite a farlo molto bene nei primi due set. Si sono visti i frutti del nostro lavoro, grazie anche a un loro rendimento inferiore rispetto a quanto ci aspettavamo, essendo reduci da 15 punti e cinque vittorie consecutive. Questo ha fatto la differenza: riuscire a rendere (soprattutto nel quarto set sotto 13-19) e rimontarle in modo così netto, riprendendo il filo della partita che avevamo smarrito nel terzo, è molto importante. Ci alza il morale e ci regala tre punti pesanti. Nel penultimo time-out ho chiesto di essere precise, per noi è l’ago della bilancia della nostra qualità di gioco. Si è visto subito, anche nel finale. Alle ragazze ho chiesto anche, dato che ci stiamo lavorando da tempo, di essere – scusate il francesismo – “incazzate”. La lotta salvezza è apertissima, per tante squadre e su tanti campi. Siamo vicini ad essere “bianchi”, cioè fuori dalla zona colorata della classifica, quella della retrocessione. A livello visivo sarebbe una spinta, ma al di là di questa particolarità, essere cresciuti in questo girone di ritorno ci porta verso l’obiettivo che siamo posti: un miglioramento costante per avere prestazione e punti in classifica. Mvp? La squadra intera, abbiamo vinto i primi due set grazie a un sistema, e abbiamo ri-vinto il quarto cambiando alcuni elementi, che sono entrati bene mettendo la freschezza che ci mancava. Sarebbe riduttivo stabilire una giocatrice: il rendimento costante di tutte ci ha fatto emergere. Se ci affidassimo solo ad una, non potremmo farlo”.

BONPRIX TEAMVOLLEY – FLORENS VIGEVANO 3-1 (25-12/25-20/17-25/25-22)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Cimma (L), Zatta 1, Galliano 11, Gualinetti ne, Peruzzo, Levis 12, Filippini 12, Diego 13, Boglio, Valsecchi, Boggio 4, Riccardi 8, Spinello (L), Biasin. Coach Fabrizio Preziosa, assistente Paolo Salussolia.

FLORENS VIGEVANO: Bonfanti (L) ne, Rossi L. 8, Tonello 17, Kovacova 5, Belletti 17, Colombo (L), Liguori ne, Chittoglio ne, Rossi C. ne, Gullì 2, Armondi 10, Arapi 2. Coach Stefano Colombo, assistente Fabio Ricci.