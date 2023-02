Buona partecipazione al 20°Trofeo “Città di Cossato, andato in scena nella cittadina biellese nella giornata di ieri, 11 febbraio. Alla fine, il maestro Marco Ubezio si è aggiudicato la vittoria finale al fotofinish per mezzo punto di spareggio tecnico davanti a Matteo Sunder. In terza posizione Giorgio Valenzano.