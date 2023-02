Pallavolo, l'Occhieppese OBEM macina punti nel weekend

L'Occhieppese OBEM macina punti nel weekend. Domenica presso il palazzetto dello sport di Occhieppo Inferiore si è disputato il derby tra Occhieppese e Gaglianico per la seconda fase Under 16.

Primo set giocato da entrambe le squadre alla pari e aggiudicato per 25 a 19 per le ragazze occhieppesi. Per successivi 2 set non c'è stata storia: la compagine Bianco/rossa ha travolto le avversarie con un secco e facile 25 a 6 nel secondo set e 25 a 13 nel terzo.

Buone la prestazioni in battuta di Riva, Romeo e Zampieri. Sabato pomeriggio doppia vittoria per l'Under 14 OBEM che al mattino ha affrontato le pari età di Salussola vincendo 3 a 1 nel campionato Pgs schierando in campo dal primo minuto una formazione completamente alle primissime armi.

Nel pomeriggio la stessa formazione e con l'inserimento di qualche "veterana" ha affrontato la squadra di Santhià vincendo per 3 a 1.