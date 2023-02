Pallamano, tra gare del weekend e iniziative in programma: ecco cosa succede a Vigliano

Successo di spettatori e in campo nel match under 15 maschile valido per il girone C del campionato FIGH di pallamano. La squadra di FC Vigliano è scesa in campo alle 9:30 per la sfida a Città Giardino Torino, valida come gara di ritorno del girone. Successo viglianese per 18-9 che ribalta le sorti degli scontri diretti coi torinesi per via della differenza reti. Si sono poi disputate le sfide tra Derthona e Valpellice, terminata 31-5 per gli alessandrini e tra Città Giardino e Derthona che ha visto prevalere ancora una volta i secondi con il punteggio di 36-10.

Come ultima gara della giornata si è disputata l’andata tra Valpellice e FC Vigliano e anche in questa gara hanno prevalso i giallorossi con il punteggio di 17-13. Nella prima delle due gare disputate è partito contratto il Vigliano, tanto che la prima rete è stata degli ospiti e il punteggio è stato sempre in equilibrio fino alla fine del primo tempo che si è concluso 8-6 a favore della squadra giallorossa. Parte benissimo Vigliano nel secondo tempo, scappando sul 8-14 e gestendo poi il gioco fino al termine della gara. Nella sfida con Valpellice, Vigliano scappa subito sul 5-0 per poi subire il ritorno di Valpellice con il punteggio del primo tempo fissato sul 9-8 per la squadra giallorossa. Riparte però subito bene Vigliano nella seconda frazione di gara portandosi sul 11-16 e gestendo poi il vantaggio fino al termine della gara. Questo il commento del tecnico giallorosso Gianluca Bernardini al termine della giornata: “Sono felice della doppia vittoria di giornata. Dico bravi ai ragazzi. Ci sono margini di miglioramento e dobbiamo lavorare ancora per concretizzarli al meglio con gli allenamenti”.

Questo invece il commento del responsabile di sezione Simone Lugli: “I ragazzi stanno lavorando con grande impegno e le due vittorie di oggi rappresentano per loro una grandissima soddisfazione ed un grande stimolo nell’impegnarsi per raggiungere il terzo posto nel girone di Under 15 e migliorare anche i risultati in Under 17. Ho notato che stanno tutti mettendo a frutto l’esperienza accumulata in questi mesi di partite ed allenamenti e che stanno piano piano applicando gli insegnamenti che vengono loro proposti negli allenamenti”. Questa ora la classifica del girone dopo tre gare disputate: San Camillo Imperia e Derhona 8 punti, FC Vigliano 4, Valpellice e Città Giardino 2.

Prosegue anche l’altra attività della società che ha in programma per domenica 19 febbraio alle ore 11 la gara del campionato Under 17 maschile con Ferrarin Milano presso la palestra comunale di Vigliano, mentre è in fase di organizzazione una manifestazione promozionale che coinvolga anche i ragazzi e le ragazze dei corsi scolastici svolti nel primo quadrimestre e ancora in fase di svolgimento presso le scuole del territorio. Tale manifestazione sarà organizzata nel pomeriggio di sabato 25 febbraio presso la Palestra Frassati di Pollone con ritrovo alle ore 14 e partite da disputarsi tra le 15 e le 18. La partecipazione è aperta anche i non tesserati che per prendere parte alle gare dovranno presentarsi muniti di certificato medico in corso di validità.