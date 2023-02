Lo sci d’epoca protagonista a Bielmonte col Trofeo Mario Ferragut FOTO

Si torna a sciare a Bielmonte, in occasione della 4a edizione del Trofeo Mario Ferragut. Numerosi gli sciatori d’epoca che si sono radunati per prendere parte alla gara di slalom storico. La gara, di scena sabato 11 febbraio e aperta a sciatori di ogni età, ha visto diversi atleti competere in diverse categorie.

Questi i risultati finali: Luisa Borri prima nella categoria Pionieri; Luca Miglietti primo nella categoria Pioneri, seguito da Marco Blanchet e Danilo Comincin; Alberto Ramella primo nella categoria Pioneri Telemark; Maria Garella prima nella Categoria Antichi, seguita da Roberta Palmieri; Egidio Ianno primo nella Categoria Antichi, seguito da Roberto Agliaudi e Luca Scarparo; Elena Bertazzoi prima nella categoria Vintage, seguita da Adelaide Agliaudi e Martina Lanza; Kevil Giuliano primo nella categoria Vintage, seguito da Federico Antonini e Massimo Mosele.