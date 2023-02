La SPB batte Ovada in rimonta, tre punti portati a casa

Una partita difficile per la SPB Ilario Ormezzano Sai, in una palestra molto fredda e contro una squadra in grande spolvero nell’ultimo periodo. Il primo set è stato vinto proprio da Ovada, con gli atleti di coach Di Lonardo che non sono riusciti a sopraffare gli avversari nel punto a punto. Dal secondo parziale in poi, i ragazzi trascinati dal palleggiatore Riccardo Sganzetta, sono riusciti a imporre il proprio gioco, chiudendo una partita nervosa.

“Siamo contenti del risultato ottenuto - dice lo schiacciatore David Frison -. Non abbiamo giocato la nostra miglior pallavolo, soprattutto nella prima parte di partita. Comunque portiamo a casa tre punti importantissimi in ottica campionato, per prepararsi al meglio alle sfide che verranno. Quello che ci aspetta sarà un periodo fondamentale e vogliamo tutti fare molto bene.” Vittoria 3 a 1 per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che continua ad affermarsi in testa al girone.

Pallavolo Ovada - SPB Ilario Ormezzano Sai 1-3

Parziali: 25-23; 21-25; 18-25;15-25.

Tabellino: Brusasca 0, Cravera 8, Debenedetti 3, Frison D. 20, Gallo 0, Marchiodi 7, Ricino 1, Scardellato 20, Sganzetta 4. Libero Vicario. NE: Frison E.