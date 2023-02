Biellese allunga, ora a +4 dalla 2°: in Seconda derby con gol. Poker Ceversama (foto di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

Giornata di Eccellenza favorevole per le squadre biellesi. I bianconeri superano tra le mura amiche il Calcio Settimo col punteggio finale di 1 a 0. Il successo spinge in alto i lanieri che allungano il proprio vantaggio di 4 punti. Cade, infatti, la diretta rivale del Ticino con l’Accademia Borgomanero (1-3). Tre punti, invece, per Città di Cossato sull’ostico campo di Alpignano, che vale il 5° posto del girone.

In Promozione, rotonde vittorie per Ceversama (4-0 al Vigliano) e Fulgor Ronco Valdengo (3-0 esterno sul Bianzé). Crolla la Chiavazzese (4-1) con la Dufour Varallo. In Prima Categoria, tre punti importanti arrivano in casa Valdilana Biogliese e Ponderano; ko interno per la Valle Cervo Andorno, superata 3 a 1 dalla Virtus Vercelli. Infine, in Seconda, pari e spettacolo tra Gaglianico e Valle Elvo nel derby di giornata, finito sul punteggio di 2-2; patta anche nell’altra stracittadina che ha visto fronteggiarsi La Cervo e Pollone (3-3). Sorridono solo le Torri Biellesi, uscite indenni dalla sfida con Livorno.