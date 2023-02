Imbrattata la sede della Lega Biella, Simonetti: "Vandali maleducati e inconcludenti"

Non solo la sede di Fratelli d’Italia ma viene imbrattata anche quella della Lega Biella. A darne notizia il segretario provinciale Roberto Simonetti in una nota stampa: “Domenica è stata imbrattata la sede della Lega di Biella con la scritta "PORTI APERTI" in colore rosso sulla vetrina di Via Orfanotrofio”.

"Non ci facciamo di certo intimidire da qualche vigliacco che si diverte a vandalizzare muri e vetrine di edifici pubblici - commenta duramente il segretario provinciale della Lega Roberto Simonetti -. Semmai questa è la prova di quanto l'operato della Lega al governo dia fastidio ad alcune frange di estremisti, che riconoscono come i risultati dei nostri ministri siano efficaci nel porre un freno all'immigrazione clandestina".

"Spendano meglio il loro tempo questi piccoli uomini e siano più rispettosi della democrazia e del patrimonio urbano, perché la Lega non arretrerá di un millimetro nella sua azione politica in materia di immigrazione: con la Lega al Governo porti chiusi ai clandestini!" così in una nota congiunta la Segreteria Provinciale della Lega Biella.