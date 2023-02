Carnevale a Chiavazza, oggi c'è la sfilata!

Grande giornata a Chiavazza oggi domenica 12 febbraio, con la sfilata tra gruppi mascherati e tanta musica.

Una carovana di allegria percorrerà le vie del quartiere partendo da piazza XXV Aprile, di fronte alle scuole dalle 14.

Questo il percorso: da piazza XXV Aprile si scenderà lungo via Gamba, quindi via de Amicis, si svolterà in via Cairoli, per risalire in via Firenze, via della Vittoria e tornare in piazza XXV Aprile.

Alla sfilata gli organizzatori fanno presente che saranno benvenuti gruppi mascherati e qualsiasi iniziativa gogliardica che esprima lo spirito carnevalesco.