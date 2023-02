A Biella la prima rata del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria slitta di un mese

Il termine per il pagamento della prima rata del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto in via ordinaria per il 31/01/2023, a Biella l'esecutivo ha deciso di prorogarlo e di spostarlo al 28/02/2023.

La decisione è contenuta in una delibera di giunta approvata in questi giorni.

Questa la motivazione: "Considerato che l'anno 2022 ha rappresentato notevoli difficoltà economiche, sia per i privati sia per le aziende, legate soprattutto all'improvviso notevole aumento del costo dell'energia, proprio in un periodo in cui era da poco cessata la fase emergenziale legata alla pandemia da COVID 19 ed era pertanto auspicabile una generale ripresa dell'economia".

Il deferimento è stato possibile visto il regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che al comma 5 stabilisce che “ con deliberazione della giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione".