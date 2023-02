Paura al mercato di Borgo Vittoria, fumo e fuoco dai tombini

Fumo nero, poi le fiamme che arrivano dal suolo. Momenti di paura al mercato di Borgo Vittoria, in piazza della Vittoria angolo via Villar, dove ieri sera, intorno alle 18, si è sviluppato un incendio che ha allarmato gli ultimi mercatali e clienti presenti sulla piazza. Il fumo ha iniziato a uscire dai tombini posizionati al centro della piazza, dove stazionano le bancarelle (in quel momento poche).

All'inizio l'episodio ha destato curiosità e stupore, poi paura quando le fiamme hanno iniziato a uscire dal tombino. Alcune persone hanno spento il fuoco con gli estintori e dopo pochi minuti, intorno alle 18:20, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Da accertare le cause dell'incendio che, stando a un primo riscontro, dovrebbe essere dovuto al versamento di liquido infiammabile all'interno dei tombini e che non ha comunque causato danni alle persone. Solo tanta paura.