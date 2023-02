Fiamme in alta Valle Elvo, ingenti danni ad un’abitazione (foto di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

Sono stati diversi i mezzi dei Vigili del Fuoco che si sono precipitati in alta Valle Elvo, al confine tra Sala Biellese e Andrate, a causa di un devastante incendio scoppiato all’interno di un’abitazione.

Le fiamme sarebbero partite da una stufa a legna e, via via, si sarebbero propagate fino al tetto. Le squadre di Torino e Biella hanno domato con tempestività il rogo ma i danni sarebbero ingenti tanto da rendere la casa inagibile. Ora, sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.