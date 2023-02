Biella, non fanno entrare ragazzini ubriachi nel locale: aggrediti buttafuori e titolare

Momenti di preoccupazione nella tarda serata di ieri, 11 febbraio, a Biella. Stando alle prime ricostruzioni, un gruppo di ragazzini (si parla di una decina), visibilmente ubriachi, si sarebbero presentati all’entrata di un noto locale della movida biellese con l’intento di entrare.

Di fronte al rifiuto del titolare, la comitiva avrebbe dato inizio ad un’accesa discussione, poi culminata con un aggressione ai danni di un buttafuori e dello stesso proprietario. Una volta lanciato l’allarme, sul posto si sono portate le Volanti della Polizia ma i giovani si erano già allontanati facendo perdere le loro tracce.

Nonostante la presenza del 118 sul posto, non è stato necessario il trasporto in ospedale delle persone assalite. Sono in atto gli accertamenti di rito per risalire all’identità dei responsabili.