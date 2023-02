Biella, danneggia auto in sosta con bottiglia di vetro rotta: fermato dalla Polizia (foto di repertorio)

Attimi di paura nella tarda mattinata di ieri, 11 febbraio, in via Orfanotrofio, a due passi dal centro di Biella, dove un uomo ha cominciato a danneggiare alcune auto in sosta con una bottiglia di vetro rotta. Almeno due sarebbero i veicoli colpiti ma potrebbero essere molti di più.

A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine una donna che ha assistito in prima persona all’accaduto. Una volta sul posto, la Polizia ha fermato il responsabile, un uomo visibilmente confuso, poi assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti. Ora, rischia una denuncia.