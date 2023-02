Biella, auto centra un sanpietrino e rimane in panne lungo via La Marmora (foto di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

Mattinata da dimenticare per due giovani biellesi. Stando alle prime informazioni raccolte, un’auto avrebbe riportato un danno al parafango anteriore sinistro a causa di un sanpietrino.

Il sinistro ha avuto luogo in via La Marmora, davanti ai Giardini Zumaglini, a Biella. A seguito dell’urto, il mezzo ha interrotto la marcia in mezzo alla carreggiata. Necessario a questo punto l’intervento del carro attrezzi per la rimozione del veicolo. Illesi i ragazzi. Presente anche la Polizia per la prima assistenza.