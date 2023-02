Auto danneggia mezzo in sosta e scappa, si indaga a Biella (foto di repertorio)

Sarà da accertare la dinamica dell’incidente stradale avvenuto in via Liguria, a Biella. Stando al racconto del proprietario, un’auto avrebbe danneggiato il suo veicolo in sosta e si sarebbe allontanata a gran velocità. Il fatto avrebbe avuto luogo nella notte tra venerdì e sabato. Indagano le forze dell’ordine.