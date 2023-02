Zoo di peluche, “safari” in via Italia con gli alunni delle scuole

Si è conclusa, con la fine delle festività natalizie, anche l’esposizione degli animali dello “Zoo di peluche” nelle vetrine dei commercianti aderenti, proposta che ha visto l’associazione “L’Orso al Centro” di Biella e il locale Ufficio WWF insieme nella promozione della tutela del mondo animale, raccontandone la bellezza e sensibilizzando gli osservatori sulla necessità di tutelarli e proteggerli. Così, stimolando la fantasia a passo lento, tra via Italia osservando le vetrine degli esercizi aderenti, tutti sono potuti partire per un avventuroso viaggio intorno al mondo, un vero e proprio zoo safari.

Il WWF di Biella con lo staff tecnico dell'Oasi Giardino Botanico di Oropa, ha creato un percorso didattico che, guidato da una esotica mappa del safari e attraverso dei QR code, ha dato la possibilità di scaricare online delle schede sulle caratteristiche degli animali più rappresentativi esposti nelle vetrine. Valentina Marangoni, Presidente WWF Biella: “Il progetto è una declinazione locale della campagna che da tempo il WWF Italia promuove per la tutela degli animali in carne ed ossa, stimolandone l’adozione attraverso l’acquisto di un peluche della stessa specie. Noi abbiamo voluto promuoverne la conoscenza attraverso il percorso in via Italia, con l’aiuto degli esercenti e di “L’Orso al Centro”, che qui ringraziamo per la fattiva collaborazione”. Anche le scuole sono state invitate a partecipare a questa iniziativa a km 0: ogni alunno partecipante al safari dello ZOO DI PELUCHE, guidato dalla propria insegnante, è stato invitato a creare un elaborato grafico degli o dell'animale che più è piaciuto e una sintetica didascalia che riassumesse le emozioni suscitate.

Antonina Lampo, promotrice dell’iniziativa con l’Orso al Centro: “Vedere i bambini divertirsi lungo via Italia al Safari dei peluche ci ha riempito di gioia, il lavoro svolto con il WWF di Biella ha dato il risultato sperato, tanto da indurci sin da ora a riproporre anche il prossimo Natale questo progetto, aprendo collaborazioni e sinergie tra varie organizzazioni per farlo crescere e sviluppare al meglio! L'entusiasmo e la disponibilità ricevuta per dare vita all'idea è un chiaro segno che tanto i negozianti, quanto le associazioni sono propositivi e diremmo anche essenziali, grazie alla loro dinamicità, prodigandosi per sviluppare ed accogliere iniziative per il territorio oltre a fare solidarietà, come ad esempio AISM che ha fornito alcuni peluche per le vetrine e come APS Le Boutiques Solidali che ha raccolto i peluche donati da chi ha aderito all'iniziativa per portare un sorriso ai bambini in Ucraina.”

Una giuria composta dagli organizzatori ha proclamato in questi giorni due gruppi vincitori ex-aequo: si tratta delle classi 2^ A e B e la classe 3^ A della Scuola Primaria Collodi che riceveranno come premio un kit didattico digitale targato WWF.