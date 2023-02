La Proloco AQuaregna accompagna i bambini a "Conoscere il bosco" attraverso il gioco

In questi giorni una trentina di scolari della primaria di Quaregna Cerreto con 5 insegnanti sono andati alla scoperta del bosco in compagnia della Proloco AQuaregna di Quaregna Cerreto.

A lanciare il progetto è stata l'associazione, costituita nel 2022, con la precisa intenzione di valorizzare, far conoscere la storia e la natura del territorio sito in Quaregna Cerreto tra i torrenti Quargnasca e Rio Miola. E tra le attività iniziali ha deciso di pulire e ripristinare la cartellonista del sentiero “Passeggiare nell’aria con A. Avogadro” di Quaregna Cerreto. Visto l’interesse suscitato anche dalle camminate che sono state organizzate lungo il sentiero, l'associazione è andata oltre: ed ecco che ha proposto alle scuole un progetto per far conoscere non solo un personaggio illustre del luogo, ma anche la natura che si incontra lungo il sentiero.

Obiettivo del progetto è l’individuazione delle varie specie di alberi ubicati in una porzione boschiva del territorio collinare di Quaregna tramite la loro corteccia con un format di gioco. Tutto il materiale necessario è stato predisposto dall'associazione per consentire ai piccoli protagonisti di percorrere i sentieri del bosco come in un gioco, con l’obiettivo di riconoscere gli alberi dalla loro corteccia.

Il progetto è stato creato ad uso in particolare degli alunni delle Scuole Primarie, ma potrebbe forse risultare utile anche per i primi anni delle Scuole Secondarie di primo grado.

Con la consulenza scientifica del Professor Giuseppe Paschetto, (insegnante di Matematica e Scienze sino a tre anni or sono, attualmente divulgatore scientifico e formatore in Outdoor Education), si è provveduto alla ricognizione del Percorso “Passeggiare nell’aria con Amedeo Avogadro’, un sentiero già noto per il collocamento dei sette cartelloni didattici riguardanti le leggi fisiche relative alle funzioni dell’atmosfera. Si sono individuate dodici specie di alberi, in parte autoctoni ed in parte introdotti, su cui sono stati apposti cartelli plastificati che recano sul retro la spiegazione scientifica di ciascuna specie.

Questo il gioco: i piccoli partecipanti, come è avvenuto nell'uscita in questi giorni, sono stati muniti di mazzetti di carte plastificate con le fotografie delle cortecce recanti, in calce, il nome di ciascuna specie. I dodici cartelli sono disseminati lungo un percorso circa due chilometri e gli alunni, divisi in piccoli gruppetti, si sono cimentati nella pratica di riconoscimento, tappa per tappa.

L’insegnante ad ogni tappa ha consentito ai ragazzi di ribaltare il cartello per scoprire se hanno indovinato e di leggere le indicazioni botaniche e le curiosità in essi riportate. E per rendere l’esperienza ancora più divertente sul retro di ciascun cartello è stata apposta una lettera che, riportata man mano su di un prospetto consegnato a ciascun gruppo, contribuirà a formare una parola chiave.

La durata della ‘lezione outdoor’ considerando che si parte a piedi dalla struttura scolastica sarà di circa due ore e mezza-tre ore, compreso una sosta riposo a metà percorso.