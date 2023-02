Dolce Carnevale dei Sardi con zippulas/cattas/zeppole, para fittus/ frati fritti, maraviglias/chiacchiere

Saranno i dolci del Carnevale isolano – zippulas/cattas/zeppole, para fittus/ frati fritti, maraviglias/chiacchiere, unitamente a culurgiones de bentu/panzerotti leggeri, di bentu/vento, edulcorati all’antica e ripieni di saba/vin cotto, a caratterizzare il Carnevale dei Sardi di Biella.

Come la gran parte delle feste che avvengono in questo periodo, anche nella casa dei Sardi di Biella, l’appuntamento è in calendario sabato 18 febbraio, con inizio alle ore 21:00.

In programma saggio di musica sarda e continentale, animato da Paola Matera, giovane medico d’emergenza, conosciuta anche per il suo impegno in favore di Telethon e LILT, il centro oncologico alle porte di Biella. Dopo gli assaggi di su cumbidu, il rinfresco con degustazione dei dolci di Carnevale preparati su antiche ricette, verranno scelte e premiate le migliori maschere presenti.