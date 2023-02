Biella, un trionfo la Fagiolata del Gallo. Robazza: “Dopo 3 anni di stop gente ha voglia di tornare in piazza” (foto di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

“Dopo 3 anni di sto, la gente ha voglia di divertirsi e tornare in piazza. Ha voglia di Carnevale. Ma, soprattutto, ha voglia di gustarsi una buona fagiolata. Siamo contenti e soddisfatti del gran numero di partecipanti”.

Parola di Paolo Robazza, presidente dell’Ente Manifestazione Biella Riva, al termine della tradizionale Fagiolata del Gallo, in programma questa mattina, in piazza San Giovanni Bosco. 120 i chili preparati, 11 i paioli sul fuoco per un appuntamento sempre molto apprezzato dalla comunità biellese.