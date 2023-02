Gaglianico, a settembre vacanza in Liguria per gli anziani

Gaglianico, a settembre vacanza a San Bartolomeo al Mare per gli anziani - Foto pagina FB San Bartolomeo al Mare

Ormai è una tradizione a Gaglianico la vacanza settembrina al mare per i cittadini ultrasettantenni.

La meta del prossimo soggiorno, promosso dal Comune ed organizzato da un'agenzia viaggi di Gaglianico, è Bartolomeo al Mare in Liguria dal 3 al 17 settembre.

Le iscrizioni alla vacanza devono essere fatte presso l'agenzia Zante Viaggi entro il il 1° marzo.

Il viaggio sarà in autobus, per il quale il Comune di Gaglianico riconosce un contributo ai residenti. Per tale contributo occorre rivolgersi all'ufficio anagrafe comunale.