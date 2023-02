Fondazione Ravetti, ecco i due componenti nel Direttivo dell’ente per il quadriennio 2023/2026

Con una lettera del 23.12.2022 il Presidente della Fondazione Ravetti ha richiesto al Comune di procedere alla nomina di propria competenza di due componenti nel Consiglio Direttivo dell’ente per il quadriennio 2023/2026. Per questo motivo, in data 04.01.2023 il Comune ha pubblicato un avviso contenente l’invito a presentare eventuali candidature ed entro la data di scadenza fissata sono pervenute tre candidature.

Di queste, due sono risultate particolarmente idonee a ricoprire la carica: quella di Massimo Peraldo e Salvatore Tedesco che resteranno in carica per il quadriennio 2023/2026.